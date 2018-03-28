«Зеркальный» ответ РФ на провокации Запада станет сигналом о новом миропорядке

Ответ России на высылку российских дипломатов будет «зеркальным», так как мы не намерены сильнее раскручивать спираль противостояния, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников . Наши действия здесь напомнят Западу о сдвигах в текущем мироустройстве в сторону нового миропорядка.

Провокация Запада

Высылка российских дипломатов является грязной и циничной провокацией со стороны западных государств, пытающихся сформировать атмосферу русофобии, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин . При этом он подчеркнул, что Россия даст «довольно жесткий ответ» на действия Запада.

«Наш ответ будет «зеркальным» и будет повторять все те действия, которые предприняты против России. Я не думаю, что в данной ситуации Москва намерена усугублять ситуацию, так как мы не собираемся сильнее раскручивать спираль противостояния. Большего, чем уже сделано в отношении российских диппредставительств и дипломатов за рубежом, мы делать не будем», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» политолог.

Что касается целей Великобритании и ее союзников, то они достаточно прозаичны. Спланированная информационная атака на Россию и нынешнюю российскую власть лишний раз подтверждает нежелание западных государств воспринимать нашу страну на равных.

В этих условиях Западом поставлена задача во что бы то ни стало изменить нынешнюю международную политику Москвы, причем не брезгуя никакими инструментами. Об этом свидетельствует, в том числе слайдовая презентация Лондона, на основании которой и было принято решение о причастности России к отравлению Скрипалей.

Новый миропорядок

«Россия на сегодня единственное государство в мире, которое открыто выступает против сложившегося миропорядка с одним центром принятия решений и единственным экономическим и политическим гегемоном. Москва считает, что мир должен быть многополярным с разными экономическими системами и несколькими равноправными центрами принятия решения. Об этом четко заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН

Но США предлагают двигаться по кардинально другому пути, полностью ликвидируя те остатки многополярного мира, которые остались после Второй мировой войны, приведя политическую ситуацию в соответствии с экономическими реалиями. Мы же предлагаем перейти к гораздо более равноправному устройству мира», — объясняет Дмитрий Солонников.

Такая позиция России вступает в жесткое противодействие с подходами коллективного Запада, поэтому они готовы любыми способами нам противодействовать. Эксперт здесь выделяет два основных пути.

«Первый путь — военный, за него выступает ряд политиков на Западе. Но в ходе выступления наших военных и президента Путина мы пытаемся объяснить, к чему такой путь на деле может привести. Второе — это политическое и экономическое давление, которое по их замыслу должно привести к изменениям внутри страны, аналогичным украинскому сценарию. Посредством информационной войны Запад продолжит попытки установления в России полностью подконтрольного себе режима, который безропотно бы выполнял все поставленные из-за океана задачи», — резюмирует эксперт.