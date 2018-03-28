«Зеркальный» ответ РФ на провокации Запада станет сигналом о новом миропорядке 

Ответ России на высылку российских дипломатов будет «зеркальным», так как мы не намерены сильнее раскручивать спираль противостояния, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Наши действия здесь напомнят Западу о сдвигах в текущем мироустройстве в сторону нового миропорядка.
Провокация Запада
Высылка российских дипломатов является грязной и циничной провокацией со стороны западных государств, пытающихся сформировать атмосферу русофобии, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. При этом он подчеркнул, что Россия даст «довольно жесткий ответ» на действия Запада.
«Наш ответ будет «зеркальным» и будет повторять все те действия, которые предприняты против России. Я не думаю, что в данной ситуации Москва намерена усугублять ситуацию, так как мы не собираемся сильнее раскручивать спираль противостояния. Большего, чем уже сделано в отношении российских диппредставительств и дипломатов за рубежом, мы делать не будем», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» политолог.
Что касается целей Великобритании и ее союзников, то они достаточно прозаичны. Спланированная информационная атака на Россию и нынешнюю российскую власть лишний раз подтверждает нежелание западных государств воспринимать нашу страну на равных.
В этих условиях Западом поставлена задача во что бы то ни стало изменить нынешнюю международную политику Москвы, причем не брезгуя никакими инструментами. Об этом свидетельствует, в том числе слайдовая презентация Лондона, на основании которой и было принято решение о причастности России к отравлению Скрипалей.
Новый миропорядок
«Россия на сегодня единственное государство в мире, которое открыто выступает против сложившегося миропорядка с одним центром принятия решений и единственным экономическим и политическим гегемоном. Москва считает, что мир должен быть многополярным с разными экономическими системами и несколькими равноправными центрами принятия решения. Об этом четко заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Но США предлагают двигаться по кардинально другому пути, полностью ликвидируя те остатки многополярного мира, которые остались после Второй мировой войны, приведя политическую ситуацию в соответствии с экономическими реалиями. Мы же предлагаем перейти к гораздо более равноправному устройству мира», — объясняет Дмитрий Солонников.
Такая позиция России вступает в жесткое противодействие с подходами коллективного Запада, поэтому они готовы любыми способами нам противодействовать. Эксперт здесь выделяет два основных пути.
«Первый путь — военный, за него выступает ряд политиков на Западе. Но в ходе выступления наших военных и президента Путина мы пытаемся объяснить, к чему такой путь на деле может привести. Второе — это политическое и экономическое давление, которое по их замыслу должно привести к изменениям внутри страны, аналогичным украинскому сценарию. Посредством информационной войны Запад продолжит попытки установления в России полностью подконтрольного себе режима, который безропотно бы выполнял все поставленные из-за океана задачи», — резюмирует эксперт.