Жителей Конькова пригласили на встречу, посвященную экологии округа

Депутат МГД Ренат Лайшев пригласил жителей Конькова 31 марта на встречу. Жители Теплого стана, Конькова и депутат обсудят экологию округа, в частности будет затронута злободневная тема, связанная с выгулом собак.

Встреча состоится 31 марта в 12.00 в ООПТ «Ландшафтный заказник „Тёплый стан“ в зоне отдыха рядом с домиком с надписью „Самбо-70“ (один из домиков во входной группе, вход со стороны улицы Академика Виноградова).

Также жители могут предложить для обсуждения и другие наболевшие темы, связанные с окружающей средой. Депутат предлагает оставлять предложения на его страничке в социальной сети „Вконтакте“ под соответствующим постом. „Приходите! В каких условиях мы живем — зависит от нас самих!“, — заключает Лайшев.