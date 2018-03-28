В свердловском заксобрании попрощались с депутатом-эсером и решают судьбу еще одного

Ранее Лобов подавал заявление об уходе, мотивируя это тем, что хочет проводить больше времени с семьей и заниматься бизнесом. Как сообщает Накануне.RU, Лобов пожелал всем удачи и попрощался. Никаких вопросов у комиссии не возникало.

Мандат эсера может достаться Егору Шаламовскому, но окончательно этот вопрос решится на конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия»

Отметим, что параллельно комиссия решает другой важный вопрос: лишение мандата депутата Аремена Карапетяна, который не задекларировал имущество и доходы во время подачи соответствующих документов. Вопрос о его лишении мандата должен решиться 3 апреля.