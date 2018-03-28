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В свердловском заксобрании попрощались с депутатом-эсером и решают судьбу еще одного
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В свердловском заксобрании попрощались с депутатом-эсером и решают судьбу еще одного 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее Лобов подавал заявление об уходе, мотивируя это тем, что хочет проводить больше времени с семьей и заниматься бизнесом. Как сообщает Накануне.RU, Лобов пожелал всем удачи и попрощался. Никаких вопросов у комиссии не возникало.
Мандат эсера может достаться Егору Шаламовскому, но окончательно этот вопрос решится на конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия».
Отметим, что параллельно комиссия решает другой важный вопрос: лишение мандата депутата Аремена Карапетяна, который не задекларировал имущество и доходы во время подачи соответствующих документов. Вопрос о его лишении мандата должен решиться 3 апреля.
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