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Слоны и обезьяны в Израиле перешли на мацу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Слоны и обезьяны в Израиле перешли на мацу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Животные в зоологическом центре Сафари в израильском городе Рамат-Ган перед Песахом перешли на мацу. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Мацой накормили обезьян, слонов, лемуров и некоторых других животных. Во время праздников они будут употреблять ее вместо хлеба. Сотрудники парка подчеркивают, что в остальном диета зверей осталась прежней и состоит из овощей и фруктов.
Маца — еврейское кушанье, представляющее собой лепешку из пресного теста, которое не прошло сбраживание. По традиции, мацу употребляют во время Песаха — важного иудейского праздника, отмечаемого в память об Исходе из Египта. В 2018 году его празднуют с 30 марта до 7 апреля.
Зоологический центр Сафари в Рамат-Гане — крупнейший зоопарк Израиля, в котором содержится около 1600 животных. В нем воссоздана среда обитания, напоминающая африканскую саванну. Звери свободно передвигаются по территории, а посетители наблюдают за ними из электромобилей или собственных автомобилей.
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