Слоны и обезьяны в Израиле перешли на мацу

Животные в зоологическом центре Сафари в израильском городе Рамат-Ган перед Песахом перешли на мацу. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Мацой накормили обезьян, слонов, лемуров и некоторых других животных. Во время праздников они будут употреблять ее вместо хлеба. Сотрудники парка подчеркивают, что в остальном диета зверей осталась прежней и состоит из овощей и фруктов.

Маца — еврейское кушанье, представляющее собой лепешку из пресного теста, которое не прошло сбраживание. По традиции, мацу употребляют во время Песаха — важного иудейского праздника, отмечаемого в память об Исходе из Египта . В 2018 году его празднуют с 30 марта до 7 апреля.