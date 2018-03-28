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Город-призрак времен «золотой лихорадки» взбудоражил интернет (фото)
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Город-призрак времен «золотой лихорадки» взбудоражил интернет (фото) 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
В Аризоне немало интересных достопримечательностей, одним из которых является полузаброшенный городок Отман с бродячими ослами.
Поселение появилось во времена золотой лихорадки в начале прошлого века. Название город получил в честь белой американской женщины Олив Отман, которая была захвачена в плен индейцами. Ей пришлось жить среди коренных американцев около пяти лет, пока ее не удалось выкупить.
@hotdogfever
Индейцы сделали девушке узнаваемую татуировку на подбородке.
by Benjamin F. Powelson via Wikimedia Commons
По одной из версий, она получила тату, когда ее признали членом индейского племени, по другой — из-за замужества с индейцем племени Мохаве. Однако сама девушка отрицала свое замужество, а ее подруга рассказала, что в браке Отман родила двоих сыновей.
В городке портрет женщины висит на фасаде одного единственного в поселении ресторана. В нем приезжие туристы могут перекусить и послушать живую музыку в стиле кантри.
Публикация от _meitravels_ (@_meitravels_) 17 Мар 2018 в 1:21 PDT  Главная фишка заведения в том, что оно все облеплено долларами, которые предлагают оставлять посетителям.
@ela_e_ele_por_ai  В период активной золотодобычи население Отмана насчитывало порядка трех тысяч человек. Со временем, когда запасы ценного металла начали иссякать, люди стали уезжать из города. Уже в начале 21-го века в городе осталось чуть больше сотни человек.
@the_tom_coe  Оставшиеся люди обслуживают одну улицу, где из интересного есть старый салун, построенный в начале 20-го века и сувенирная лавка. Главной историей города, которую рассказывают всем туристам, стал случай, когда в местный отель после свадьбы приехали известные американские актеры Кларк Гейбл и Кэрол Ломбард.
@jinhyooooo
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@hotdogfever
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