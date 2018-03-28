По просьбе жителя Ховрина на детской площадке по Ляпидевского установили урну

После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» на детской площадке во дворе дома 6, корпус 3 по улице Ляпидевского установили урну. О проведении работ отчитался исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин.

«Сообщаю, что урна на детской площадке по указанному адресу восстановлена», — говорится в официальном ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)