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В «М КЛУБе» обсудили охрану труда и поведение в чрезвычайных ситуациях
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В «М КЛУБе» обсудили охрану труда и поведение в чрезвычайных ситуациях 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
27 марта в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошла викторина, обращенная ко всем работникам, посвященная вопросам охраны труда и осведомленности о проблемах безопасности на рабочем месте.
Викторина удачно сочетала в себе обучение, развлечение и дух соревнования. Для участия в викторине конкурсанты скрупулезно изучали первоисточники — законодательные акты, справочники и информационные бюллетени, чтобы быть готовыми к конкуренции. Тем самым, закрепляя и расширяя свои знания в вопросах безопасности труда. ​
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