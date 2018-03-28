В «М КЛУБе» обсудили охрану труда и поведение в чрезвычайных ситуациях

27 марта в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошла викторина, обращенная ко всем работникам, посвященная вопросам охраны труда и осведомленности о проблемах безопасности на рабочем месте.

Викторина удачно сочетала в себе обучение, развлечение и дух соревнования. Для участия в викторине конкурсанты скрупулезно изучали первоисточники — законодательные акты, справочники и информационные бюллетени, чтобы быть готовыми к конкуренции. Тем самым, закрепляя и расширяя свои знания в вопросах безопасности труда. ​