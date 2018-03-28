В Выхине-Жулебине пройдет месячник благоустройства

В районе Выхино-Жулебино с 1 по 30 апреля будет проходить месячник по уборке и благоустройству территории. Все дворовые территории, объекты здравоохранения, культуры и спорта, промышленные предприятия и предприятия торговли и услуг будут приведены в порядок после зимы.

Как рассказала заместитель главы управы района Выхино-Жулебино Елена Подустова, в этот период проводится прогребание газонов, ремонт малых архитектурных форм на детских площадках, ремонт контейнерных площадок и скамеек. Будут заделаны ямы на тротуарах, в жилых домах силами управляющих компаний будут проведены: ремонт цоколей, крылец, входных групп, проверка освещения подъездов, приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, ремонт козырьков и систем наружного водостока. (ео)