Ещё
В Выхине-Жулебине пройдет месячник благоустройства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Выхине-Жулебине пройдет месячник благоустройства 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В районе Выхино-Жулебино с 1 по 30 апреля будет проходить месячник по уборке и благоустройству территории. Все дворовые территории, объекты здравоохранения, культуры и спорта, промышленные предприятия и предприятия торговли и услуг будут приведены в порядок после зимы.
Как рассказала заместитель главы управы района Выхино-Жулебино Елена Подустова, в этот период проводится прогребание газонов, ремонт малых архитектурных форм на детских площадках, ремонт контейнерных площадок и скамеек. Будут заделаны ямы на тротуарах, в жилых домах силами управляющих компаний будут проведены: ремонт цоколей, крылец, входных групп, проверка освещения подъездов, приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, ремонт козырьков и систем наружного водостока. (ео)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Молодёжная палата района Выхино-Жулебино провела праздник двора Ансамбль «Сокол» из Выхина-Жулебина выступил на открытии культурного форума в Манеже Церемония принятия присяги юнармейца прошла в одной из школ Выхина-Жулебина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр100
Мизулина: это удар в спину для Путина507
Путин дал поручения Медведеву после трагедии126
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai88
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение