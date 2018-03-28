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У предпринимателя изымают 9 зданий в центре Волгограда
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У предпринимателя изымают 9 зданий в центре Волгограда 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
ООО «Автоград» лишат девяти зданий в Центральном районе Волгограда в связи со строительством транспортно-пересадочного узла около автовокзала.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в двенадцатом арбитражном апелляционном суде, объекты будут изъяты для муниципальных нужд. Предприниматель получит компенсацию в размере 49,09 миллиона рублей.
Изъятию подлежат несколько малоэтажных кирпичных зданий по адресу улица Михаила Балонина, 11г, и здание клуба с кафе, расположенное на улице Невской, 2а. Отметим, что департамент муниципального имущества администрации Волгограда хотел сделать это еще в 2016 году, однако коммерсант не пошел ему навстречу. Причиной стали разногласия в размере денежного возмещения за потерю имущества, которое полагается выплачивать в подобных случаях. В итоге администрация города обратилась в волгоградский арбитражный суд, который встал на ее сторону. Предприниматель решил обжаловать его решение. Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал волгоградских коллег.
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