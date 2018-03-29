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В Ряжском районе незаконно разрабатывали недра
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В Ряжском районе незаконно разрабатывали недра 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: МедиаРязань
Специалисты регионального минприроды во время рейдов выявили нарушение законодательства в сфере недропользования, сообщает пресс-служба министрества.
Так, ООО «Стерх» и должностное лицо данной организации привлечены к административной ответственности за нарушение условий лицензии на пользование недрами. Компания начала промышленную отработку участка недр местного значения вблизи села Зезюлино Ряжского района без перевода земель в категорию промышленных.
Общая сумма наложенного штрафа составила 320 тысяч рублей.
Постановление о наложении административного штрафа в отношении юридического лица было в установленный срок обжаловано главному государственному инспектору по Рязанской области в области охраны окружающей среды, решением № 1 оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.
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