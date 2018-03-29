В Ряжском районе незаконно разрабатывали недра

Специалисты регионального минприроды во время рейдов выявили нарушение законодательства в сфере недропользования, сообщает пресс-служба министрества.

Так, ООО «Стерх» и должностное лицо данной организации привлечены к административной ответственности за нарушение условий лицензии на пользование недрами. Компания начала промышленную отработку участка недр местного значения вблизи села Зезюлино Ряжского района без перевода земель в категорию промышленных.

Общая сумма наложенного штрафа составила 320 тысяч рублей.