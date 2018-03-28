Перевод поселка Умба Мурманской области с мазута на торф потребует 400 млн рублей

МУРМАНСК , 28 марта. / ТАСС /. Проект перевода системы теплоснабжения старинного поселка Умба на побережье Белого моря в Мурманской области с использования привозного дорогостоящего мазута на местный торф будет реализован за 400 млн рублей. Как сообщает в среду пресс-служба регионального правительства, экономия областного бюджета за весь срок реализации проекта составит более 1 млрд рублей за счет снижения тарифа, который сейчас субсидируется областными властями.

"Принято решение о целесообразности реализации инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения в поселке Умба с использованием местных видов топлива в рамках концессионного соглашения", — сказали в пресс-службе.

Проект предполагает комплексную модернизацию системы централизованного теплоснабжения поселка за счет строительства четырех биотопливных котельных и реконструкции аварийных участков тепловых сетей, а также замещения морально и физически изношенного оборудования. Срок реализации проекта 15 лет, объем инвестиций более 400 млн рублей.