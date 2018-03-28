Акцию «Женское здоровье» проведут врачи больницы на Вучетича

В ближайшую субботу, 31 марта, москвички и жительницы других регионов смогут принять участие в акции «Женское здоровье», которая будет организована в ГКБ им. Спасокукоцкого на улице Вучетича. При себе пациенткам необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Об этом рассказали в администрации учреждения здравоохранения.

— Бесплатный прием гинекологами будет вестись с 9.00 до 14.00. При необходимости после проведения обследования нашим пациенткам может быть назначена госпитализация, — поделился один из организаторов.

Для удобства можно записаться на подходящий промежуток времени. Справки по телефонам: 8 (495) 611-04-47, 8 (499) 760-76-76.

Адрес ГКБ им. Спасокукоцкого: ул. Вучетича, д. 21, корп. 1. (мю)