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Акцию «Женское здоровье» проведут врачи больницы на Вучетича
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Акцию «Женское здоровье» проведут врачи больницы на Вучетича 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
В ближайшую субботу, 31 марта, москвички и жительницы других регионов смогут принять участие в акции «Женское здоровье», которая будет организована в ГКБ им. Спасокукоцкого на улице Вучетича. При себе пациенткам необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Об этом рассказали в администрации учреждения здравоохранения.
— Бесплатный прием гинекологами будет вестись с 9.00 до 14.00. При необходимости после проведения обследования нашим пациенткам может быть назначена госпитализация, — поделился один из организаторов.
Для удобства можно записаться на подходящий промежуток времени. Справки по телефонам: 8 (495) 611-04-47, 8 (499) 760-76-76.
Адрес ГКБ им. Спасокукоцкого: ул. Вучетича, д. 21, корп. 1. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних представят на очередной встрече главы управы Савеловского с населением Субботники в Савеловском будут начинаться с 9.00 Акция «Врачи – ветеранам» начнется в больнице на Вучетича 1 апреля
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