Жилкомплекс в воронежском микрорайоне Боровое узаконят задним числом

Новые многоэтажки уже построены. Мэрия Воронежа опубликовала постановление о подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах улиц Фёдора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» во вторник, 27 марта. Заказчиком является ООО «Воронежское монтажное управление-2», однако компания уже застроила большую часть территории, для которой планируется разработать документацию. Под развитие компанией «ВМУ-2» выделен участок площадью 67,4 га. После того, как документация будет готова, проект должны обсудить на публичных слушаниях. Хотя они должны проводиться до начала строительства.