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Жилкомплекс в воронежском микрорайоне Боровое узаконят задним числом
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Жилкомплекс в воронежском микрорайоне Боровое узаконят задним числом 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Новые многоэтажки уже построены. Мэрия Воронежа опубликовала постановление о подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах улиц Фёдора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» во вторник, 27 марта. Заказчиком является ООО «Воронежское монтажное управление-2», однако компания уже застроила большую часть территории, для которой планируется разработать документацию. Под развитие компанией «ВМУ-2» выделен участок площадью 67,4 га. После того, как документация будет готова, проект должны обсудить на публичных слушаниях. Хотя они должны проводиться до начала строительства.
Похожая история произошла месяц назад — в конце февраля администрация Воронежа пригласила горожан принять участие в публичных слушаниях по проекту планировки квартала в Ленинском районе. При этом застройщик — ФК «Аксиома» — сдал уже две из шести позиций в строящемся на этой территории жилом комплексе «Высота». Екатерина Трещикова
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