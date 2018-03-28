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Власти Пакистана ознакомились с работой системы распознавания лиц от NtechLab
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Власти Пакистана ознакомились с работой системы распознавания лиц от NtechLab 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В городе Лахор состоялась презентация ведущих российских технологических решений в области обеспечения общественной безопасности для реализации концепции проекта Safe City в крупнейших городах Пакистана. Ключевым участником демонстрации, организованной при поддержке RITE, стала компания NtechLab.
Она представила систему видеоаналитики на основе биометрической идентификации лиц, которая интегрируется в городскую сеть видеонаблюдения. С работой технологии ознакомились правоохранительные органы и власти Пакистана.
Представители NtechLab рассказали, что на сегодняшний день разработка является самой быстрой и точной в мире технологией распознавания лиц, что доказано многократными победами в международных конкурсах. Алгоритм осуществляет поиск по базе в один миллиард лиц меньше чем за полсекунды.
С его помощью система распознавания мгновенно определяет личность человека в потоке видео, отслеживает маршруты передвижения, устанавливает реальное местонахождение и способна определить его эмоциональное состояние. Интеграция алгоритма в систему видеонаблюдения позволяет существенно повысить эффективность поиска и задержания преступников правоохранительными органами.
«Готовность российских компаний к активному взаимодействию с IT-сектором Пакистана открывает новые широкие возможности двухстороннего научно-технологического сотрудничества. Мы намерены и в будущем укреплять отношения между экспертами, учеными и технологичными компаниями наших стран», — сказал глава совета по информационным технологиям Пакистана Умар Саиф.
«Лахор — второй по величине город Пакистана с населением более десяти миллионов человек. Быстрая и точная обработка больших массивов данных не только в масштабах мегаполиса, но и всей страны является нашим конкурентным преимуществом. Алгоритм NtechLab уже доказал свою эффективность в рамках пилотных проектов в одном из крупнейших городов мира — Москве, в Казани и Альметьевске. Я уверен, что благодаря нашему сотрудничеству Лахор и Пакистан в целом смогут выйти на самые передовые рубежи в обеспечении безопасности своих граждан, опередив многие мегаполисы в Европе и США», — отметил гендиректор NtechLab Михаил Иванов.
Летом 2017 года Министерство информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана вместе с несколькими ведущими технологическими вузами страны запустили программу по изучению возможностей автоматизированных систем видеонаблюдения в борьбе с преступностью и терроризмом. Всего на проект было выделено более 250 тысяч долларов.
В феврале 2018 года в 13 наиболее оживленных точках Лахора были установлены современные видеокамеры, позволяющие обнаруживать подозрительных личностей и предотвращать опасные ситуации. По словам местный властей, после изучения эффективности решения, система будет распространена на другие города провинции.
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