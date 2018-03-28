Видео: Пластина из пенометалла выдержала взрыв и попадание осколков

Американские ученые из университета штата Северная Каролина из 23-мм авиационной пушки расстреляли пакеты композитного пенометалла из нержавеющей стали. В результате обнаружилилось, что новый материал оказался более прочным, чем стандартная аллюминевая броня. Видео с результатами тестов обнародовала пресс-служба NCState.

Исследования проводились в интересах управления прикладной авиационной технологии армии США . Композитный пенометалл представляет собой металлическую пену, изготавливаемую с помощью литья расплавленного металла в форму со стальными, титановыми или керамическими полыми шариками разного диаметра.

В тестах использовались квадратные листы пенометалла толщиной 9,5 и 16,75 миллиметра. Эти пластины размещались на расстоянии 45,7 сантиметра позади алюминиевой пластины толщиной 2,3 миллиметра. После чего конструкцию расстреливали фугасно-зажигательными авиационными снарядами калибра 23 мм.

Испытания показали, что пластины пенометалла выдержали воздействие ударной волны от взрыва. Только крупные осколки, летевшие со скоростью до 1,5 тысячи метров в секунду, смогли пробить тонкую пластинку. С листом пенометала толщиной около двух сантиметров они не справились.

А вот бронепластина из алюминиевого сплава марки 5083, используемая в качестве защиты в легкой бронетехнике, хоть и сумела остановить ударную волну, но при попадании осколков сильно деформировалась.