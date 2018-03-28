Ещё
Видео: Пластина из пенометалла выдержала взрыв и попадание осколков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Видео: Пластина из пенометалла выдержала взрыв и попадание осколков 

Российская Газета 2 часа назад
Американские ученые из университета штата Северная Каролина из 23-мм авиационной пушки расстреляли пакеты композитного пенометалла из нержавеющей стали. В результате обнаружилилось, что новый материал оказался более прочным, чем стандартная аллюминевая броня. Видео с результатами тестов обнародовала пресс-служба NCState.
Исследования проводились в интересах управления прикладной авиационной технологии армии США. Композитный пенометалл представляет собой металлическую пену, изготавливаемую с помощью литья расплавленного металла в форму со стальными, титановыми или керамическими полыми шариками разного диаметра.
В тестах использовались квадратные листы пенометалла толщиной 9,5 и 16,75 миллиметра. Эти пластины размещались на расстоянии 45,7 сантиметра позади алюминиевой пластины толщиной 2,3 миллиметра. После чего конструкцию расстреливали фугасно-зажигательными авиационными снарядами калибра 23 мм.
Испытания показали, что пластины пенометалла выдержали воздействие ударной волны от взрыва. Только крупные осколки, летевшие со скоростью до 1,5 тысячи метров в секунду, смогли пробить тонкую пластинку. С листом пенометала толщиной около двух сантиметров они не справились.
А вот бронепластина из алюминиевого сплава марки 5083, используемая в качестве защиты в легкой бронетехнике, хоть и сумела остановить ударную волну, но при попадании осколков сильно деформировалась.
Российская Газета: последние новости
Австрия не будет высылать российских дипломатов из страны Матвиенко возложила цветы к представительству Кемеровской области в Москве В РФ не исключили причастность британских спецслужб к делу Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр108
Мизулина: это удар в спину для Путина537
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома24
Путин дал поручения Медведеву после трагедии142
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово145
Видео
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение