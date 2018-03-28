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В структуре правительства Дагестане появится комитет по архитектуре
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В структуре правительства Дагестане появится комитет по архитектуре 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В правительстве Дагестана будет создана отдельная структура, отвечающая за архитектурное развитие и градостроительство.
О создании комитета объявил премьер-министр республики Артем Здунов, сообщается на сайте правительства региона.
«Архитектуре, градостроительству теперь будет уделяться повышенное внимание. Будет создан комитет, курирующий эту сферу. Отделы, которые этим занимались, должны спокойно работать в министерстве до объявления о создании комитета», — заявил Здунов, представляя коллективу Министерства строительства и ЖКХ республики его нового руководителя Малика Баглиева.
26 марта врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ о переименовании Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики в Министерство строительства и ЖКХ. Ведомство возглавил Малик Баглиев, который незадолго до этого ушел с поста мэра Дербента.
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