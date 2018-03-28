Виктория Боня: Россиянки одержимы бесами!

В то время как ее коллеги-знаменитости сокрушались по поводу трагедии в Кемерово , девушка размещала снимки о своем времяпрепровождении за границей. Подписчики были в шоке. Они заявили: нехорошо во время национальной беды показывать напоказ свою роскошную и беззаботную жизнь.

— Милые курицы, если я не ставлю пост со свечкою и надписью в своей ленте, это не говорит о том, что в моем сердце нет боли от этого страшного происшествия! — протестует девушка.

Но людей было не остановить: они закидали страницу Бони, которая уже давно живет в Монако , гневными сообщениями. Некоторые из них касались ее малолетней дочери.

— Вот так у нас скорбят люди, упрекая тем, что твоя дочь не сгорела в пожаре, — возмущается Боня. — Вот так у нас страна поддерживает людей в несчастье. Помните, те, кто пишет эти ядовитые комментарии, и есть лицо нашей страны. Стыдобища и позор вашим отцам и матерям, которые воспитали такую прожилку нации. Я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда нужно направить свои силы и сделать что-то полезное. Жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени. Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни ничего быть не может. Ад внутри вас! И извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке, а не горит заживо огнем.

Боня заявляет, что о невоспитанности русских рассуждает не только она. Многие ее подруги, которые живут за рубежом, в шоке от того, как ведут себя россиянки.