«Сильно покоробило»: челябинца возмутило предложение о страховке с упоминанием ЧП в Кемерово

Челябинца возмутило, что в телефонной беседе сотрудник Сбербанка среди прочих доводов о необходимости страхования жизни напомнила об ужасном пожаре в торговом центре Кемерово . В кредитном учреждении объяснили недоразумение ошибкой конкретного сотрудника

— Позвонили во вторник, 27 марта, в 11:21 по нашему времени с московского номера, представились сотрудниками Сбербанка, предупредили, что разговор записывается, — рассказал челябинец Виталий. — Суть беседы была о какой-то страховой программе Сбербанка. По ней кредитные обязательства застрахованных заёмщиков в случае получения инвалидности или смерти не перекладываются на родственников, а компенсируются страховой компанией. В целом беседа в этом русле шла большую часть времени. Девушка оказалась очень настойчивой, и когда я сказал, что мне нужно время, чтобы подумать и изучить условия, попросил перезвонить через пару недель, она стала приводить различные доводы. В том числе «вы же понимаете, насколько внезапно всё может произойти, как, например, трагедия в Кемерово. Вы слышали?..».

После этого Виталий поспешил закончить беседу.

— В принципе недопустимо рекламировать услуги страхования за счёт таких трагедий, — считает он. — Естественно, я девушке об этом сразу сказал, пожелал всего хорошего… Но она оборвала беседу, уже не дослушав меня, сразу после того, как я выразил негодование. И закончила: «Я вас услышала, мы вам перезвоним». Как будто ничего страшного не произошло, какая-то ерундовая оговорка — ни извинений, ничего. Я ещё, может быть, и промолчал, если бы это был какой-нибудь банк несерьёзного уровня, однодневка, какая-то мелкая организация. А тут — серьёзная финансовая компания. Покоробило очень сильно.

— Действительно, в ходе информирования клиента о программе страхования «Защита жизни» сотрудник кол-центра банка упомянул о трагедии в Кемерово в качестве примера, — прокомментировали в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка. — Данная ситуация — ошибка конкретного сотрудника. С ним мы побеседовали, а кейс транслировали на всех операторов контактного центра. Также специалисты банка в самое ближайшее время свяжутся с клиентом и принесут извинения за некорректное высказывание коллеги.

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