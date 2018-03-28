Подмосковные врачи с 1 апреля смогут получить доплату в размере 32 тыс. рублей

Министерство здравоохранения Московской области анонсировал доплату в размере 32 тысяч рублей для подмосковных терапевтов и педиатров с 1 апреля. Об этом сообщили в Минздраве Московской области со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Маркова.

«С 1 апреля участковые терапевты и педиатры, работающие в подмосковных медучреждениях, могут претендовать на ежемесячную так называемую «Губернаторскую доплату» в размере 32 тыс. рублей», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

«Всего в Подмосковье работает порядка 24 тыс. врачей, из них порядка 3 тыс. участковых терапевтов и педиатров», — уточнили RNS в ведомстве.

Для получения данной надбавки специалисты должны соответствовать ряду условий: один врач должен работать не более, чем на 1,25 ставки только на одном участке с количеством 1700 прикрепленного взрослого населения и 800 детского, выполнять ключевые показатели эффективности (100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб и т. д.), уточнили в пресс-службе минздрава Подмосковья.

Данная доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов, а также привлечь новые кадры для работы в учреждения здравоохранения региона, считает министр Дмитрий Марков.