Псковские аграрии надеются на компенсации за потерю урожая в дождливое лето

Аграрии Псковского и Островского районов приступили к весенне-полевым работам, сообщил начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов

На сегодняшний день уже подкормлено порядка 200 га озимых культур. По оценкам специалистов, их зимовка прошла удовлетворительно. Всего под урожай текущего года в области посеяны озимые культуры на площади почти 16 тыс. га, в том числе на зерно — более 15 тыс. га, поднято зяби 15,5 тыс. га. Кроме того, увеличена посевная площадь рапса. Стабильно работают тепличные комплексы.

Он также напомнил, что в прошлом году из-за дождливого лета сельхозпредприятия не смогли собрать весь урожай и понесли большие потери. Вместо планируемых 120 тыс. тонн зерна удалось собрать только 85 тыс. тонн. Чтобы поддержать псковских аграриев, управление обратилось в Министерства сельского хозяйства о выделении 119 млн рублей на возмещение убытков. «Ответ будет известен к 10 апреля. Мы надеемся, что эти деньги получим, пока что нам не сказали „нет“. Это будет большой помощью нашим сельхозпроизводителям», — сказал Николай Романов.

Размер компенсаций будет зависеть от понесенных потерь. Всего на оказание помощи подали заявки около 30 аграриев.