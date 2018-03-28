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Псковские аграрии надеются на компенсации за потерю урожая в дождливое лето
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Псковские аграрии надеются на компенсации за потерю урожая в дождливое лето 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Аграрии Псковского и Островского районов приступили к весенне-полевым работам, сообщил начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов.
На сегодняшний день уже подкормлено порядка 200 га озимых культур. По оценкам специалистов, их зимовка прошла удовлетворительно. Всего под урожай текущего года в области посеяны озимые культуры на площади почти 16 тыс. га, в том числе на зерно — более 15 тыс. га, поднято зяби 15,5 тыс. га. Кроме того, увеличена посевная площадь рапса. Стабильно работают тепличные комплексы.
Он также напомнил, что в прошлом году из-за дождливого лета сельхозпредприятия не смогли собрать весь урожай и понесли большие потери. Вместо планируемых 120 тыс. тонн зерна удалось собрать только 85 тыс. тонн. Чтобы поддержать псковских аграриев, управление обратилось в Министерства сельского хозяйства о выделении 119 млн рублей на возмещение убытков. «Ответ будет известен к 10 апреля. Мы надеемся, что эти деньги получим, пока что нам не сказали „нет“. Это будет большой помощью нашим сельхозпроизводителям», — сказал Николай Романов.
Размер компенсаций будет зависеть от понесенных потерь. Всего на оказание помощи подали заявки около 30 аграриев.
В целом, отметил начальник управления сельского хозяйства, Псковская область неплохо входит в новый сельскохозяйственный год. Несмотря на природные катаклизмы, по итогам 2017 года регион занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по выращиванию рапса и третье место по производству зерновых и зернобобовых культур.
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