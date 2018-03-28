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Установка и поверка счетчика помогут вартовчанам сэкономить
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Установка и поверка счетчика помогут вартовчанам сэкономить 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Оплачивая только потраченную электроэнергию.
Несколько тысяч клиентов «Нижневартовской Энергосбытовой компании» (дочернее предприятие ЭК «Восток») платят за электроэнергию в 1,5 раза больше, чем могли бы. Соответствующий повышающий коэффициент применяется при начислении по нормативу для жилых помещений, не оборудованных электросчетчиком при наличии технической возможности, а также в случаях если прибор учета не прошел поверку. На сегодня, по данным ООО «НЭСКО», расчет стоимости электроэнергии без прибора учета осуществляется по 3621 лицевому счету.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЭК «Восток», электросчетчик со временем изнашивается и начинает выдавать искаженные данные. Поэтому требуется периодическая проверка его работоспособности и качества измерения. Эту процедуру принято называть поверкой.
Разрешенный срок работы счетчика от одной поверки до другой называется межповерочным интервалом. В зависимости от типа прибора учета он может составлять от 6 до 16 лет и указан заводом-изготовителем в паспорте. Также получить информацию о межповерочном интервале электросчетчика можно в открытой онлайн версии государственного реестра средств измерений http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx, предназначенного для регистрации средств измерений (СИ).
Срок последней поверки электросчетчика отмечен в паспорте или протоколе поверки, а также отображен на пломбе прибора учета или штампе в формате: квартал, год. Проще и удобнее всего получить полную информацию о сроках поверки прибора учета электроэнергии можно в «Личном кабинете» на сайте ООО «НЭСКО» (www.nesko-nv.ru).
Согласно законодательству, электросчетчик — собственность владельца, поэтому заботы о своевременном проведении поверки, а также все расходы, связанные с заменой, ремонтом, установкой прибора учета, лежат на нем. Таким образом, если у счетчика истек межповерочный интервал, собственнику помещения необходимо обратиться в органы метрологической службы или аккредитованные ими компании. В числе таких специализированных организаций — АО «Горэлектросеть» ("Центр энергетических услуг": улица Северная, дом 54 А, строение 1, телефон 48-08-32).
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