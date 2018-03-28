Сотрудники библиотеки №133 научили москвичей делать греческие сувениры

Мастер-класс по изготовлению сувениров в греческом стиле представили сотрудники библиотеки №133 района Марьино на Московском культурном форуме в Манеже.

Большинство библиотек Юго-Восточного округа приняли участие в интерактивной программе. Стенд Централизованной библиотечной системы ЮВАО был посвящен проекту «Живая карта мира». Посетители смогли поучаствовать в различных занятиях, узнать историю стран.