Сотрудники библиотеки №133 научили москвичей делать греческие сувениры 

Мастер-класс по изготовлению сувениров в греческом стиле представили сотрудники библиотеки №133 района Марьино на Московском культурном форуме в Манеже.
Большинство библиотек Юго-Восточного округа приняли участие в интерактивной программе. Стенд Централизованной библиотечной системы ЮВАО был посвящен проекту «Живая карта мира». Посетители смогли поучаствовать в различных занятиях, узнать историю стран.
Библиотека №133 представляла Грецию. По словам специалистов, которые проводили мастер-класс, «довольными остались все: от мала до велика». (то)