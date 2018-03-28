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Сотрудники библиотеки №133 научили москвичей делать греческие сувениры
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Сотрудники библиотеки №133 научили москвичей делать греческие сувениры 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Мастер-класс по изготовлению сувениров в греческом стиле представили сотрудники библиотеки №133 района Марьино на Московском культурном форуме в Манеже.
Большинство библиотек Юго-Восточного округа приняли участие в интерактивной программе. Стенд Централизованной библиотечной системы ЮВАО был посвящен проекту «Живая карта мира». Посетители смогли поучаствовать в различных занятиях, узнать историю стран.
Библиотека №133 представляла Грецию. По словам специалистов, которые проводили мастер-класс, «довольными остались все: от мала до велика». (то)
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