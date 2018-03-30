Три бесплатных экспресса организуют в ВАО во время весенних религиозных праздников

Три специальных бесплатных экспрессных автобусных маршрута Э1 (ст.м. «Выхино» — 2-й Московский крематорий, Э2 (ст.м. «Выхино» — Николо-Архангельское кладбище) и Э5 (ст.м. «Новокосино» — Николо-Архангельское кладбище) будут организованы для проезда к Николо-Архангельскому кладбищу и 2-му Московскому крематорию во врем весенних религиозных праздников 1, 8 и 15 апреля.

Кроме того, 1, 8, 15 и 17 апреля для проезда к 2-му Московскому крематорию жители могут воспользоваться существующим маршрутом наземного городского пассажирского транспорта № 706 «ст.м. „Выхино“ — 2-й Московский крематорий».

На Радоницу (17 апреля 2018 года) посетителей 2-го Московского крематория будет обслуживать действующий маршрут наземного городского пассажирского транспорта № 760 «ст.м. „Щелковская“ — 2-й Московский крематорий». При этом, выпуск подвижного состава на указанном маршруте будет увеличен.

Одновременно 1, 8 и15 апреля будет временно ограничено движение личного автотранспорта по улице Суздальская на участке от ул. Городецкой до ул. Галины Вишневской, на улицу Галины Вишневской, на Проектируемом проезде № 326, Никольско-Архангельском проезде, ул. Вешняковской (от пл. Амилкара Кабрала до ул. Красный Казанец).

Инфомрация и фото с сайта Префектуры ВАО