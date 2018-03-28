Первый тест-драйв-центр самообслуживания открылся в Гуанчжоу

Гуанчжоу , 28 марта / Синьхуа / — Гигантский «вендинговый аппарат» с автомобилями для самостоятельного тест-драйва открылся в понедельник в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун /Южный Китай/.

Многоэтажное стальное здание тест-драйв-центра самообслуживания расположено в районе Байюнь. Он был запущен онлайновой платформой розничной торговли Tmall, принадлежащей гиганту Alibaba . Центр занимает около 1 тыс. кв. м площади и вмещает до 42 автомобилей.

Клиенты могут записаться на трехдневный тест-драйв через поиск ключевых слов «супер тест-драйв» в мобильных приложениях Tmall или Taobao. Чтобы воспользоваться услугой, им необходимо ввести свои идентификационные данные и внести залог и оплату с помощью мобильного телефона. После этого им предоставляется доступ к транспортным средствам в гараже.

Кроме того, клиенты могут получить скидки на депозит и сборы в соответствии с их рейтингом в системе кредитной оценки Alibaba Sesame Credit.

В течение первого месяца эксплуатации автомат будет предлагать только автомобили Ford. Стоимость услуги составляет от 99 до 198 юаней /от 15,8 до 31,6 долл. США / в зависимости от модели автомобиля, депозит — 3 тыс. юаней.

Центр появился в результате сотрудничества Alibaba и американского автопроизводителя Ford в области инноваций цифрового маркетинга. В настоящее время Alibaba ведет переговоры с другими автопроизводителями, интересующимися услугами тест-драйва.