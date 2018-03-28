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Пугачева скорбит без слов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пугачева скорбит без слов 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
В день траура, сегодня, 28 марта, многие почтили минутой молчания жертв трагедии в Кемерово. Среди них и Алла Пугачева. Правда, дива сделала это в Insta.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
28 Мар 2018 в 1:22 PDT  В Insta звезда опубликовала черный квадрат в знак траура. Однако некоторые подписчики поступок не оценили. «Алла Борисовна, в своем репертуаре. В данном случае у нее нет слов. Уж сказала бы что-нибудь. Иногда трещит без умолку. А сейчас молчит примадонна. Уж как-нибудь вырази свою боль», «Черный квадрат Малевича, могла бы и сказать что-то».
Ранее супруг Пугачевой Максим Галкин весьма эмоционально обратился к властям. «Если происходят такие трагедии, значит, на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность. Если к этому не подойти системно, то „хромая лошадь“ нашего русского „авось пронесет“ будет всегда пересекать наш путь и забирать жизни. В том числе жизни пожарных, ведь и они героически погибают на пожарах, которые не случились бы, если бы их коллега не брал взяток», — писал шоумен в соцсетях.
«Если мы претендуем на звание Великой Державы, то у нас не могут в 2018 году в мирное воскресенье среди бела дня погибать несколько десятков детей от пожара».
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