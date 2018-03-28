Подведут итоги работы в сфере охоты и рыболовства в 2017 году

фото Юрия ПравдинаПодведут итоги работы в сфере охоты и рыболовства в 2017 годуИ.о. вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин расскажет о мерах по охране водных биологических ресурсов на совещании по подведению итогов работы комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области в 2017 году.

На расширенном совещании также планируется обсудить вопросы организации межведомственного взаимодействия при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, а такжерыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период 2018 года.

В мероприятии планируется участие представителей комитета госохотнадзора Нижегородской области, уполномоченных надзорных органов, научных и общественных организаций в сфере охоты и рыболовства, представителей рыбодобывающих предприятий и охотничьих хозяйств, членов рыбохозяйственного и охотничьего советов Нижегородской области.

Лучшие работники в отрасли будут награждены ведомственными наградами и наградами правительства Нижегородской области. Впервые будут вручаться медали комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.