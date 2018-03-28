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Подведут итоги работы в сфере охоты и рыболовства в 2017 году
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Подведут итоги работы в сфере охоты и рыболовства в 2017 году 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото Юрия ПравдинаПодведут итоги работы в сфере охоты и рыболовства в 2017 годуИ.о. вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин расскажет о мерах по охране водных биологических ресурсов на совещании по подведению итогов работы комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области в 2017 году.
На расширенном совещании также планируется обсудить вопросы организации межведомственного взаимодействия при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, а такжерыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период 2018 года.
В мероприятии планируется участие представителей комитета госохотнадзора Нижегородской области, уполномоченных надзорных органов, научных и общественных организаций в сфере охоты и рыболовства, представителей рыбодобывающих предприятий и охотничьих хозяйств, членов рыбохозяйственного и охотничьего советов Нижегородской области.
Лучшие работники в отрасли будут награждены ведомственными наградами и наградами правительства Нижегородской области. Впервые будут вручаться медали комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.
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