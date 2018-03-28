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Калачеевцы почтили память погибших в «Зимней вишне» минутой молчания
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Калачеевцы почтили память погибших в «Зимней вишне» минутой молчания 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Неравнодушные жители города собрались на Аллее Героев. Калачеевцы тоже присоединились к акции памяти. Неравнодушные жители города собрались на Аллее Героев у памятника погибшим в мирное время. К началу траурного митинга пришли более двух сотен человек. Память погибших в «Зимней вишне» под звуки метронома почтили минутой молчания и выпустили в небо белые шары. Горожане несли к памятнику живые цветы, свечи и мягкие игрушки. Здесь жители всех возрастов, многие пришли с детьми.
— Наверное, от этого ни один человек, у которого есть сердце, душа, он просто не может остаться равнодушным. Вся страна, весь мир скорбит вместе с теми, кто потерял своих близких в этой страшной трагедии в Кемерове. Погибли ни в чём не повинные детки, погибли люди, которые шли их спасать. Это общечеловеческая боль и я очень рада, что калачеевцы тоже не остались в стороне от этой беды, нашей, общей беды. Кемерово! Калач с тобой, — жительница Калача Ольга Каверина.
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