Калачеевцы почтили память погибших в «Зимней вишне» минутой молчания

Неравнодушные жители города собрались на Аллее Героев. Калачеевцы тоже присоединились к акции памяти. Неравнодушные жители города собрались на Аллее Героев у памятника погибшим в мирное время. К началу траурного митинга пришли более двух сотен человек. Память погибших в «Зимней вишне» под звуки метронома почтили минутой молчания и выпустили в небо белые шары. Горожане несли к памятнику живые цветы, свечи и мягкие игрушки. Здесь жители всех возрастов, многие пришли с детьми.