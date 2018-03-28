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Сквер 50-летия ВЛКСМ отремонтируют ко Дню города
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Сквер 50-летия ВЛКСМ отремонтируют ко Дню города 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Сквер имени 50-летия ВЛКСМ, расположенный на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта, отремонтируют ко Дню города. Средства на ремонт в бюджете заложены, проектно-сметная документация подготовлена. Сейчас городские власти ищут подрядчика и 15 мая намерены заключить с ним контракт. Об этом 28 марта депутатам городской думы Калуги сообщил первый заместитель городского головы-начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев. «В октябре текущего года будет отмечаться столетний юбилей ВЛКСМ, реконструкция сквера станет хорошим подарком для всех ветеранов комсомола», — отметил глава Калуги Александр Иванов. Алексей Дмитриев также подтвердил планы городских властей к 1 июля этого года завершить капитальный ремонт дома Купцова, в который из кинотеатра «Центральный» должен переехать Калужский театр кукол. Реконструкция этого здания выполнена уже на 80%. По сообщению пресс-службы городской думы, на заседании также обсуждалась дальнейшая судьба футбольного клуба «Калуга». Он в последнее время оказался в сложной финансовой ситуации и потому вынужден был брать займы у муниципальных предприятий. Председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская предложила поискать другие формы финансовой поддержки клуба, одним из учредителей которого является городская управа. «Некоторые муниципальные предприятия и сами находятся в сложном финансовом положении, так что выделять средства на непрофильную деятельность для них не самое лучшее решение», — сказала она. Это предложение было поддержано начальником управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорем Матвеенко.
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