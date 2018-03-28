Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни

Сегодня, 28 марта, скончался актер, кинорежиссер и композитор Олег Анофриев , ему было 87 лет. Печальную новость на своей странице в соцсети сообщил Александр Олешко

"Только что не стало Олега Анофриева…Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище… Спасибо, что одарили меня общением и дружбой… Царствие небесное…", — написал он. В комментариях к публикации пользователи выразили слова соболезнования родным и близким Олега Андреевича.

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Зрителям Анофрием известен по таким фильмам, как «Гардемарины, вперед!», «Лунная дорожка», «После дождичка в четверг» и многим другим. О дате и месте прощания с великим артистом будет, по всей видимости, сообщено позднее. Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным Олега Андреевича.