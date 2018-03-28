Посетителей Клубной системы обучат «магии»

Школа чародейства и волшебства «Орехвардс» откроется в районе Орехово-Борисово Северное этим летом, — сообщили в Территориальной клубной системе «Орехово» в среду, 28 марта.

Как и в «Хогвартсе», школе магии из книг о юном волшебнике « Гарри Поттере », в «ореховской» академии будут четыре факультета — летние смены.

Среди «профессоров» можно будет встретить известных деятелей искусства и науки, художников, музыкантов и спортсменов, а в программе «обучения» заявлены мастер-классы по тим-билдингу и творческие мастер-классы.

— Летние проекты Клубной системы «Орехово» — наша особая гордость, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова

Этим летом успешный проект «Дети в городе» обретет новую форму: дети станут волшебниками и попадут в таинственный мир магии. Для этого преподаватели Клубной системы подготовили насыщенную программу на каждый день.

— Ребята будут открывать для себя новые грани науки и творчества, участвовать в квестах и дискуссиях, — добавила Ушакова.

Подробности о проекте можно узнать на официальном сайте школы чародейства и волшебства «Орехвардс».

Фото предоставила Анастасия Ушакова