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Посетителей Клубной системы обучат «магии»
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Посетителей Клубной системы обучат «магии» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Школа чародейства и волшебства «Орехвардс» откроется в районе Орехово-Борисово Северное этим летом, — сообщили в Территориальной клубной системе «Орехово» в среду, 28 марта.
Как и в «Хогвартсе», школе магии из книг о юном волшебнике «Гарри Поттере», в «ореховской» академии будут четыре факультета — летние смены.
Среди «профессоров» можно будет встретить известных деятелей искусства и науки, художников, музыкантов и спортсменов, а в программе «обучения» заявлены мастер-классы по тим-билдингу и творческие мастер-классы.
— Летние проекты Клубной системы «Орехово» — наша особая гордость, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова.
Этим летом успешный проект «Дети в городе» обретет новую форму: дети станут волшебниками и попадут в таинственный мир магии. Для этого преподаватели Клубной системы подготовили насыщенную программу на каждый день.
— Ребята будут открывать для себя новые грани науки и творчества, участвовать в квестах и дискуссиях, — добавила Ушакова.
Подробности о проекте можно узнать на официальном сайте школы чародейства и волшебства «Орехвардс».
Фото предоставила Анастасия Ушакова
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