Вице-губернатор Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности 

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на свои источники в администрации региона. По его данным, свой пост покинет начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. Официального подтверждения этой информации пока нет. С обращением к жителям Кузбасса выступил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, пишет Рамблер. По его словам, регион переживает сейчас «очень тяжелый период». «Определенные силы» пытаются «нажиться на чужом горе» и «раскачивают ситуацию». О каких силах идет речь, Тулеев не уточнил. Накануне жители Кемерова более 11 часов провели на митинге у здания местной администрации. Они обвиняют в трагедии власти региона, требуют отставки чиновников.