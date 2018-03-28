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Вице-губернатор Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Вице-губернатор Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности 

Авторадио 2 часа назад
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на свои источники в администрации региона. По его данным, свой пост покинет начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. Официального подтверждения этой информации пока нет. С обращением к жителям Кузбасса выступил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, пишет Рамблер. По его словам, регион переживает сейчас «очень тяжелый период». «Определенные силы» пытаются «нажиться на чужом горе» и «раскачивают ситуацию». О каких силах идет речь, Тулеев не уточнил. Накануне жители Кемерова более 11 часов провели на митинге у здания местной администрации. Они обвиняют в трагедии власти региона, требуют отставки чиновников.
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