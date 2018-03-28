Кто следит за рыбными рынками на Дону?

Ваша статья о новых правилах рыболовства очень понравилась. Но беспокоит то, что никто не следит на рынках, какую продают рыбу. Приведу вам такой пример. У нас в Таганроге на Центральном рынке уже три месяца предприниматель Юрий торгует шемаей, занесённой в Красную книгу. В рецепте указал, как её солить-вымачивать, вялить.

Почему ему работники администрации рынка не запретили продажу рыбы и не доложили об этом факте в правоохранительные органы ? Не верю, что они ни могли это не заметить!

Торгует Юрий в пятом ряду на послед­нем месте. Поставляет ему рыбу предприниматель из бухты «Лодочная станция» уже замороженную. У них там стоят холодильники. Почему они ловят шемаю, которую запрещено ловить?

Кроме того, сколько продают у нас на рынке молоди судака, кефали, тарани от 10 до 20 см! А ведь есть правила вылова по длине. Жаль, что такую рыбу вылавливают, она может исчезнуть, как осётр, белуга, чехонь.

Раньше дедушка рассказывал, что когда колхозы, артели ловили рыбу, то у них было правило — мелкую отпускать, чтобы сохранить популяцию. А сейчас ради денег и наживы всё подряд берут.

С уважением, рыбак с 50 летним стажем

АиФ на Дону » писали об этой проблеме, которая всё ещё актуальна, четыре года назад. Действительно шемаю — лучепёрую рыбу из семейства карповых можно встретить на рынках области.

По сообщениям полиции, некоторые продавцы сбывают вяленую кустарным способом краснокнижную рыбу, отлов и реализация которой запрещены.

В рамках профилактических меро­приятий представителями правоохранительных органов ежегодно составляются десятки административных протоколов в отношении нерадивых торговцев.

Однако те, как правило, не сообщают, где они берут «золотую» рыбу, поэтому полностью прекратить браконьерский вылов не получается.

Напомним, что раньше на Дону количество рыб ценных пород сос­тавляло добрую половину всего того, что вылавливали в водоёмах. Сейчас это одна пятая, если не одна десятая улова.

В 2014 году рыбоводами Ростовской области в водоёмы Дона было выпущено 3,5 млн мальков черноморско-азов­ской шемаи.

На основании проведённых научно-исследовательских работ, в Красной книге Ростовской области статус черноморско-азовской шемаи изменился, она перешла из категории сокращающихся в численности видов в категорию восстанавливаемых и восстанавливающихся.