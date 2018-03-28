Мусульмане РТ перечислят однодневный заработок семьям погибших в Кемерове

Мусульмане Татарстана решили перечислить свой однодневный заработок в пользу пострадавших, сообщает пресс-служба ДУМ РТ

Коллектив Духовного управления мусульман РТ, а также входящие в его состав Фонд «Вакф РТ», Издательский дом «Хузур», Комитет по стандартам Халяль, «ДУМ РТ Хадж», принял решение перечислить свой однодневный заработок в пользу семей погибших и пострадавших в трагедии в Кемерово

Принять участие в акции и поддержать кемеровчан могут все желающие. Средства принимаются в офисе БФ «Закят» по адресу: Казань, ул. Лобачевского, д.6. Также можно перечислить деньги на банковский счет с указанием «для Кемерово»:

Наименование сбора «САДАКА» Благотворительный Фонд «Закят» ИНН/КПП 1655068682/165501001 ОГРН 1091600003153 ОКПО 63107012 р/с № 40703810362190000764 (Советское отделение № 6669/015 СБ РФ г. Казани ) ОСБ БАНК ТАТАРСТАН № 8610 г. Казани к/с: 30101810600000000603 БИК: 049205603 Юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Напомним, в Казани начали проверять торгово-развлекательные центры. Первым стал ТРК «Горки-парк».