Суд в Москве оштрафовал шестерых граждан Израиля за незаконное миссионерство в «Каббала центр»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд приговорил шестерых граждан Израиля к штрафу в 50 тыс. руб. каждого по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, совершенное иностранным гражданином», — рассказали в суде.

К штрафам приговорены директор АНО «Центр изучения каббалы», работающий в ООО «Каббала центр» Генади Дубовис, высоквалифицированный специалист ООО «Каббала центр» Дмитрий Дубовис, а также сотрудницы «Каббалы центра» Ирина и Итая Синвани, Анна Бродски и Лиака Кутновски.

«Прокуратура постановила, что ООО «Каббала Центр» не уведомляло о начале деятельности по распространению учения каббала, документы на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации не выдавались. Таким образом, поскольку, как установлено, Г. Дубовис осуществлял миссионерскую деятельность без уведомления в письменной форме о начале деятельности религиозной группы. Согласно расписанию уроков ООО «Каббала центр», в обществе преподаются следующие программы: «Каббалистическая астрология», «Основы Каббалы», — говорится в материалах.