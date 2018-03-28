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Суд в Москве оштрафовал шестерых граждан Израиля за незаконное миссионерство в «Каббала центр»
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Суд в Москве оштрафовал шестерых граждан Израиля за незаконное миссионерство в «Каббала центр» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
«Суд приговорил шестерых граждан Израиля к штрафу в 50 тыс. руб. каждого по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, совершенное иностранным гражданином», — рассказали в суде.
К штрафам приговорены директор АНО «Центр изучения каббалы», работающий в ООО «Каббала центр» Генади Дубовис, высоквалифицированный специалист ООО «Каббала центр» Дмитрий Дубовис, а также сотрудницы «Каббалы центра» Ирина и Итая Синвани, Анна Бродски и Лиака Кутновски.
Как следует из судебных материалов, дело было возбуждено после того, как в Мещанскую межрайонную прокуратуру поступила информация из управления ФСБ России по Москве и Московской области о том, что в «Центре изучения каббалы» иностранцы занимаются миссионерской деятельностью.
«Прокуратура постановила, что ООО «Каббала Центр» не уведомляло о начале деятельности по распространению учения каббала, документы на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации не выдавались. Таким образом, поскольку, как установлено, Г. Дубовис осуществлял миссионерскую деятельность без уведомления в письменной форме о начале деятельности религиозной группы. Согласно расписанию уроков ООО «Каббала центр», в обществе преподаются следующие программы: «Каббалистическая астрология», «Основы Каббалы», — говорится в материалах.
В суде уточнили, что ООО «Каббала центр» не зарегистрировано в качестве религиозной организации, и о его деятельности не было уведомлено министерство юстиции.
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