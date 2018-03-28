Центр реабилитации временно бездомных животных в Подольске получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства — министра стройкомплекса Подмосковья Максима Фомина.

«В Подольске вблизи дер. Кутьино завершено строительство многофункционального центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Благотворительному фонду «Абсолют-помощь» как застройщику объекта областным Минстроем выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Финансирование строительства данного объекта осуществлялось за счет средств инвестора», — приводятся в сообщении слова М. Фомина.

В пресс-службе подчеркнули, что центр построен по индивидуальному проекту. Общая площадь объекта составляет около 1,5 тыс. кв. м. По словам М. Фомина, основной материал постройки — легкий стальной каркас, который активно применяется в современном строительстве благодаря своей экологичности.

«Центр представляет собой комплекс зданий, в которых временно будут содержаться животные с возможностью реабилитации. Для максимально комфортного пребывания собак в центре построен вольерный комплекс с внутренними и наружными отделениями и оборудованные выгульные площадки. Для кошек здесь предусмотрены просторные теплые вольеры. Центр также включает в себя ветеринарную клинику, оснащенную самым современным оборудованием, карантинное отделение и открытый манеж для проведения мероприятий с участием животных. А для проведения встреч, ветеринарных мастер-классов, сеансов канистерапии и других тематических мероприятий в центре предусмотрен лекционный зал», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что на реабилитации в центре смогут одновременно находиться 180 животных, а пропускная способность ветеринарной клиники составит 50 животных в день.

«Юна» станет многофункциональной площадкой для совместной работы профильных некоммерческих организаций, пространством для обмена опытом и ведения исследовательской работы, а также местом проведения тематических мероприятий для привлечения внимания общественности к проблемам бездомных животных. Открытие центра запланировано на весну 2018 г.», — заключили в пресс-службе.