1,5 тысячи жителей Архангельской области отправятся в армию весной

1 апреля стартует весенний армейский призыв.

Северодвинска. В администрации города сообщают, что во время призыва к местам службы будет отправлено 1,5 тысячи новобранцев из Архангельской области — из них около 600–700 человек будет из Архангельска

«Архангельск всегда готов к призывной кампании, — комментирует военком Архангельска Сергей СТОРЧАК . — И не важно, какая она — весенняя или осенняя, подготовка к ней ведётся круглогодично. Задел к выполнению плана у нас есть, и никаких проблемных моментов здесь быть не должно. Последние пять-шесть лет по этому показателю мы не опускали ниже второго места по региону».

Напомним, в предыдущий, осенний призыв в армию также отправляли 1,5 тысячи человек. Кроме того, в области отмечают снижение количества уклонистов.