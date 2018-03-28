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1,5 тысячи жителей Архангельской области отправятся в армию весной
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1,5 тысячи жителей Архангельской области отправятся в армию весной 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
1 апреля стартует весенний армейский призыв.
В администрации города сообщают, что во время призыва к местам службы будет отправлено 1,5 тысячи новобранцев из Архангельской области — из них около 600–700 человек будет из Архангельска и Северодвинска.
«Архангельск всегда готов к призывной кампании, — комментирует военком Архангельска Сергей СТОРЧАК. — И не важно, какая она — весенняя или осенняя, подготовка к ней ведётся круглогодично. Задел к выполнению плана у нас есть, и никаких проблемных моментов здесь быть не должно. Последние пять-шесть лет по этому показателю мы не опускали ниже второго места по региону».
Напомним, в предыдущий, осенний призыв в армию также отправляли 1,5 тысячи человек. Кроме того, в области отмечают снижение количества уклонистов.
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