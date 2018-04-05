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Жители Владивостока получили важное SMS-сообщение от МЧС
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Жители Владивостока получили важное SMS-сообщение от МЧС 

Prim.News 1 час назад
Фото: ГТРК Вятка
Оно касается взлома льда.
Главного управление МЧС по Приморскому краю днем 5 апреля провело рассылку SMS-сообщения, в котором предупреждается об интенсивном взломе и выносе оторванных льдин в открытую часть залива Петра Великого. Речь идет об Амурском и Уссурийском заливах.
В сообщении подчеркивается, что выход на лед строго запрещен.
В связи с установившимися положительными температурами лёд находится в финальной стадии разрушения. В данный период выход на ледовое поле очень опасен для жизни людей. Отмечается подвижка ледового поля и вынос его в открытое море. Такой лёд является наиболее опасным. Особую опасность представляют образовавшиеся на ледовом поле промоины, трещины, подвижки, проталины, полыньи и элементарный вынос при ветровой нагрузке больших ледовых полей в открытое море. Стоит помнить, что весенний лёд — рыхлый, неоднородный и нестабильный, напомнили в МЧС.
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