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Ярославцы заплатят три тысяч рублей за выход на лед
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Ярославцы заплатят три тысяч рублей за выход на лед 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, запрет уже вступил в силу. В четверг, 29 марта, инспекторы ГИМС с представителями СМИ провели рейд по реке Которосль. Из-за перепадов температур лед на водоеме стал пористым и рыхлым, поэтому передвижение по реке — опасно для жизни.
Советы МЧС
Что делать, если ты провалился под лед?
Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед;Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда вы шли.
При спасании человека, провалившегося под лед:
немедленно крикнуть ему, что идете на помощь;приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки;подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;действовать решительно и быстро;подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться от опасной зоны.
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