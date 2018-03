Вот это бомба: Полиция не нашла подозрительный предмет на территории ДГМУ 

Вот это бомба: Полиция не нашла подозрительный предмет на территории ДГМУИнформация о подозрительном предмете на территории Дагестанского государственного медицинского университета не подтвердилась, сообщили в пресс— службе МВД по РД.

Новость о подозрительном предмете на территории вуза распространилась сегодня в дагестанском интернет-сегменте.

Сотрудники МВД по прибытию на место экстренно эвакуировали студентов, преподавателей и технический персонал из здания академии и прилегающего к нему колледжа.

Эвакуация студентов мед колледжа на Ахмедхан Султана. #Махачкала. Ложный звонок или учебка пока нам не известна… дорога была приостановлена.

A post shared by Голос Дагестана 📢 (@golos.dagestana) on Mar 28, 2018 at 3:06am PDT Примечание: В связи с трагедией, произошедшей в Кемерово , заявления о возможной опасности в местах массового скопления людей воспринимаются особенно остро. Редакция Mirmol призывает своих читателей быть бдительнее и осторожнее. При возможности старайтесь пресечь ложные вызовы в МЧС и в МВД региона, устраиваемые для забавы.