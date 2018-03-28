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Вот это бомба: Полиция не нашла подозрительный предмет на территории ДГМУ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Вот это бомба: Полиция не нашла подозрительный предмет на территории ДГМУ 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Вот это бомба: Полиция не нашла подозрительный предмет на территории ДГМУИнформация о подозрительном предмете на территории Дагестанского государственного медицинского университета не подтвердилась, сообщили в пресс— службе МВД по РД.
«Личность человека, совершившего ложный вызов в правоохранительные органы установлена, сейчас он дает показания в управлении», — сообщает пресс-служба.
Новость о подозрительном предмете на территории вуза распространилась сегодня в дагестанском интернет-сегменте.
Сотрудники МВД по прибытию на место экстренно эвакуировали студентов, преподавателей и технический персонал из здания академии и прилегающего к нему колледжа.
Эвакуация студентов мед колледжа на Ахмедхан Султана. #Махачкала. Ложный звонок или учебка пока нам не известна… дорога была приостановлена.
A post shared by Голос Дагестана 📢 (@golos.dagestana) on Mar 28, 2018 at 3:06am PDT  Примечание: В связи с трагедией, произошедшей в Кемерово, заявления о возможной опасности в местах массового скопления людей воспринимаются особенно остро. Редакция Mirmol призывает своих читателей быть бдительнее и осторожнее. При возможности старайтесь пресечь ложные вызовы в МЧС и в МВД региона, устраиваемые для забавы.
Фото: cherlock.ru
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