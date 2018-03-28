В Столярном переулке ЧП: прорвало трубу с горячей водой 

В среду днем, 28 марта, в Адмиралтейском районе Петербурга, где проводятся испытания теплосетей, произошел прорыв трубы с горячей водой, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
Течь дала труба диаметром полметра возле 18 дома в Столярном переулке, парение было зафиксировано около полудня.
Переулок заволокло паром высотой выше пятого этажа.
В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что только ближе к ночи станет ясно, сказалась ли авария на теплоснабжении.
Место ЧП огородили, движение от набережной канала Грибоедова до Казначейской улицы по Столярному переулку ограничено.
Напомним, 28 марта проходят испытания теплосетей в четырех районах Петербурга.