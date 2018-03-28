СМИ Германии: один-ноль в пользу Путина

Дело об отравлении в Великобритании бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля освещалось в германских СМИ с самых различных точек зрения. Газета «Цайт» (26.03) уверяет, будто в деле Скрипаля видна та же тактика, которой Россия пользовалась в украинском конфликте: с помощью фальшивой информации доказать существование западного заговора. В случае с аннексией Крыма Россия утверждала, будто в Крыму нет российских солдат, а есть только «зеленые человечки», а по поводу войны в Донбассе, что там, мол, сражаются только добровольцы, перечисляет издание. Эту российскую тактику европейцы хорошо знают.

Теперь европейцы соревнуются в солидарности с Великобританией, высылают российских дипломатов, назревает серьезный дипломатический кризис. Но не надо переубеждать русских — это бесполезно, уверено издание. Россия никогда не берет на себя ответственность. Однако путинских лоббистов и скептиков в деле Скрипаля хватает и в Германии , Франции или Великобритании. Вот их-то и надо убеждать доводами, фактами. При этом не стоит сильно рассчитывать на данные секретных служб, особенно после 2003 года, когда с помощью их данных началась война против Ирака , резюмирует «Цайт».

Та же «Цайт» (23.03) приводит слова нового российского посла в Германии Сергея Нечаева , который прямо назвал клеветой обвинения по делу Скрипаля и интервью другой газете. А по поводу совместного заявления участников саммита ЕС , в котором главы государств и правительств высказали свою солидарность с Великобританией и обвинили Москву , заявил, что «такой язык не приемлем», и подтвердил предложение России сотрудничать в деле расследования отравления в Солсбери. «Мы против ультиматов и клеветы, сопровождаемой неподобающими высказываниями и сравнениями», — сказал он.

журнал «Шпигель» (27.03) пишет о том, что бывший комиссар ЕС Гюнтер Ферхойген раскритиковал действия европейских государств против России из-за отравления Скрипаля. Штрафные меры должны опираться не на предположения, а на факты, заявил он: «аргументация в деле Скрипаля напоминает мне вынесение приговора типа „Вину обвиняемого в преступлении доказать не удалось, но совершить его он мог“». Ферхойген, который с 1999 по 2010 год был комиссаром ЕС, отвечающим сначала за расширение Европейского союза, а затем за промышленность, сказал также: «Точка зрения, что Путин и русские в случае сомнения отвечают за все, отравляет мышление, и с этим надо кончать».

Выдворение российских дипломатов из Германии и других стран ЕС критиковал также эксперт партии «Зеленые» по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин : «Такое выступление против России — необдуманное и без обвинительных доказательств — толкает нас прямо в новую холодную войну». В результате от этого выдворения Запад ничего не выиграет. Россия, вероятно, со своей стороны тоже вышлет европейских дипломатов, и так будут засыпаны дальнейшие каналы в Москву, приводит «Шпигель» слова депутата Бундестага

Иной аспект нашумевшего «дела Скрипаля» освещает журнал «Цицерон» (23.03) в статье «Кризис в Лондонграде». Российские олигархи охотно оседают в Лондоне и пристраивают там свои деньги, о происхождении которых им не задают никаких вопросов. Однако в связи с отравлением Сергея Скрипаля и дипломатического кризиса между Россией и Великобританией эта спокойная жизнь может закончиться.

Даже обычно дружески настроенный по отношению к Путину Найджел Фарадж хотел бы, чтобы это новое время наступило как можно скорее: «Нам приходится ждать месяцы, чтобы открыть счет в банке, в то же время Лондон стал игровой площадкой для российских олигархов. Цены на жилье в Лондоне взлетели вверх, потому что сюда инвестированы миллионы и миллионы, и никто не спрашивает о происхождении этих денег».

В накаляющийся спор между британским и российским правительствами по делу Скрипаля подлил масла и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон , косвенно сравнивший Путина с Гитлером. Он заявил, что на ЧМ мира по футболу 2018 Путин «будет, как и Гитлер на Олимпийских играх 1936 года, греться в лучах спортивной борьбы». Это историческое сравнение, конечно, не годится, считает журнал. «Хотя Путин как авторитарный президент России достаточно плох, но все же он не фюрер тоталитарного убийственного режима». Но атмосферу Джонсон все же накалил.

Сегодня в Великобритании проживает примерно 300 тысяч россиян, причем большинство в Лондоне. У них появилось ощущение, что теперь они здесь не столь желанны. Но Лондон стал местом убежища и такого ярко выраженного критика Путина и бывшего олигарха как Михаил Ходорковский . Сегодня он пытается из Лондона с помощью своей организации «Открытая Россия» укрепить гражданское общество в России. «Я бы предостерег от того, чтобы переложить ответственность на все российское правительство , — сказал он журналу „Цицерон“. — Путин сегодня окружен криминальными группами, которые им манипулируют».

При этом, по мнению того же журнала «Цицерон» (26.03), Владимир Путин — «самый главный „понимающий“ русских». Он переизбран на посту президента России, но это не та Россия и не тот президент, которых ожидали либеральные демократы на Западе, когда распался СССР в 1991 году. Они хотели, чтобы ценности и институты европейского континента стали также и российскими ценностями и институтами, и чтобы Россия присоединилась к Западу. Непонятно, почему этого так ожидали, ведь Россия основательно отличается от Запада, и так было на протяжении веков. Секрета из этого она никогда не делала.

Путин правит слабой страной, которая страдает от низких цен на нефть и растущих расходов на оборону, — той же комбинации, которая привела к распаду СССР. Он знает ее слабости и знает, что признание и демонстрация страха, как это делал Горбачев, может вызвать хаос. Важно видеть Россию той, какая она есть. Российская история полна блефа. Например, истории с потемкинскими деревнями, реконструированные фасады зданий которых ничего за собой не имели, а были призваны отобразить Россию более развитой, чем она была на самом деле. Сейчас за фасадом кое-что имеется, но не так много, как Путин хотел бы, чтобы мы думали.

Россию нужно понимать такой, какая она есть, а не так, как хотел бы того Запад. Важно, чтобы мы не обманывали себя, что примирение с Россией возможно, или что интересы других стран идентичны интересам России, резюмирует журнал.

Газета «Франкфуртер алльгемайне цайтунг» (23.03) в статье под заголовком «Вечная борьба с Россией нервирует немецкую экономику» обратилась к почти дежурной теме германских СМИ.

Многие предприниматели в Германии надеются, что после переизбрания Путина переговоры между ЕС и Россией снова придут в движение, и, возможно, все же будут ослаблены санкции. Вероятность этого хотя и невелика, но тема эта вновь поставлена на политическую повестку дня. «Важно продолжать говорить друг с другом», — написала канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) в своем поздравлении Путину.

Во время недавнего опроса, проведенного Восточным комитетом немецкой экономики среди представителей более 110 компаний, имеющих деловые связи с Россией, 57% из них высказались за то, чтобы пошагово отменять политику санкций против России. А 37% вообще потребовали их немедленной и безусловной отмены. За сохранение санкций высказались лишь 5%.

В политическом плане мнения на эту тему весьма разнятся. «Зеленые» предпочли бы, чтобы прекратилось строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. А председатель земельной организации ХДС в Тюрингии Майк Моринг выступает за смягчение экономических санкций. В Тюрингии фирмы, ведущие бизнес с Россией, потеряли до 30% оборота. Речь идет даже не столько о товарах, которые немецкие фирмы не могут больше экспортировать в Россию. «Главная проблема — финансирование», — говорит Юлиан Хинц, аналитик института мировой экономики. Фирмы почти никогда не получают от банков кредиты, если речь идет о сделках с Россией.

Как бы трудно ни происходил товарообмен с Россией, если речь идет о прямых инвестициях на месте, западные компании «в принципе вновь настроены позитивно», сообщает глава Восточного комитета Вольфганг Бюхеле

А журнал «Штерн» (22.03) посвятил редакционную статью строительству моста в Крым, отмечая, что Путин хочет открыть движение по нему уже в мае. Для одних этим гигантским мостом цементируется захват территории Крыма Москвой, указывает редакция. Для Киева эта стройка — символ угнетения. Такую точку зрения разделяет и правительство Германии.

Для Путина же Крым не был аннексирован: Россия просто выполнила пожелание его жителей, которые хотели отделиться от Украины и присоединиться к родной России. Значение этого моста все стороны оценивают одинаково: Крым, будь он аннексирован или присоединен, не имеет сухопутной связи с Россией. Единственный естественный сухопутный путь с полуострова ведет через украинскую территорию, а отношения между Киевом и Москвой по-прежнему более чем напряженные. Крымский мост завершит присоединение полуострова. В народе эту стройку часто называют «мостом Путина».

Престиж Владимира Путина непосредственно связан с этим проектом. В каждой значительной речи упоминается Крымский мост, перед президентскими выборами Путин лично убедился в том, как продвигается стройка. Если в мае мост действительно откроется для транспорта, то можно будет сказать, что он построен в рекордные сроки.