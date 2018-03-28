Любителей громкой музыки ожидает штраф, а аграриев господдержка

Фото с ресурса forpost-sevastopol.ru Депутаты Законодательного Собрания области начали свое мартовское заседание с минуты молчания в память жертв страшной трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово , после чего приняли поправки в закон о тишине и проголосовали за поддержку образовательных и научных организаций, осуществляющих производство и переработку сельхозпродукции.

Фото Иван Лютков

Нардепы озаботились громкой музыкой, которая исходит поздней ночью из автомобилей.

«Только за прошлый год полиция составила порядка сотни протоколов. Фактически же правонарушений подобного характера куда больше. У нас народ по привычке жалуется в полицию на громкие звуки. Участковые фиксируют это и передают территориальным комиссиям, которые выносят административные штрафы. По сути эта система работает нормально. Она и дальше будет работать по той же схеме. Единственное, теперь автомобилисты, любящие басы и сабвуферы будут также подвергаться наказанию. Достаточно просто зафиксировать правонарушение — записать номера машины и подтвердить, что ее владелец нарушал закон о тишине», — прокомментировал поправки Роман Кавинов

Также парламентарии проголосовали за поправки в областной закон «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области».

Как отметил председатель профильного комитета Владимир Сипягин, корректировки поспособствуют решению кадровых проблем содержания имущества организаций, а также решению кадровых проблем АПК региона. На господдержку смогут рассчитывать научные организации, профессиональные, образовательные учреждения высшего образования, которые осуществляют производство сельхозпродукции.

«Предоставление средств из областного бюджета будет осуществляться этим организациям, например, на компенсацию части затрат на приобретение средств защиты растений, удобрений и отечественной сельскохозяйственной техники, элитных семян и племенного скота, закладку многолетних насаждений и воспроизводство плодородия почв», — рассказал о поправках Владимир Сипягин.