ФБР: вычислить русского разведчика непросто

Решение США о высылке 60 предполагаемых шпионов вряд ли нанесет ущерб российской шпионской сети в Соединенных Штатах, считают в Вашингтоне.

ФБР обеспокоены тем, что русские разведчики уже давно проникли в американские компании, школы и даже в правительство — действующее и бывшее.

Шпионские службы Москвы по-прежнему используют прикрытие посольств и консульств. Впрочем, также поступает и Вашингтон. Но они также вербуют русских эмигрантов, создают подставные компании, отправляют в Соединенные Штаты разведчиков под видом туристов, вербуют рядовых американцев и проникают в компьютерные сети, заявляют американские чиновники.

«ФБР следит за передвижениями и отслеживает сообщения иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже, но увеличение российского присутствия и появление коммерчески доступных зашифрованных сообщений становятся дополнительным вызовом для контрразведки США».

В Штатах признают, что вычислить русского разведчика — задача непростая: «Техника российских разведчиков становится совершеннее. Вычислить шпиона становится сложнее».

В понедельник из США были выдворены 60 российских дипломатов. Также, в рамках ответа на отравление в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля , в котором Запад обвиняет Россию , было закрыто российское консульство в Сиэтле. По словам представителя США, до высылки на территории страны находились более 100 российских шпионов, выдававших себя за дипломатов.

«Фактическое количество варьируется, но в среднем их было около 150 человек», — сказал чиновник.

Тем временем, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки.

«В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале», — цитирует Нарышкина Интефакс.

Глава СВР назвал выдворение российских дипломатов «очень грязной и циничной провокацией», которая формирует «атмосферу русофобии». «Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий», — пообещал Нарышкин.