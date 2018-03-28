В торговых центрах Нижневартовска начались внеплановые проверки. Зеваки на этом делают контент

Проверки пройдут не только в торговых центрах, но и в культурно-зрелищных учреждения. Всего — более 30 объектов только по Нижневартовску . Идея в том, чтобы проверить готовность персонала и посетителей к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации. Также особое внимание надзорные органы уделяют содержанию эвакуационных путей и выходов, наличию и исправности систем противопожарной защиты и оповещения, систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения. Учения уже прошли в одном из старейших торговых центров города, в ТЦ «Подсолнух», но, как это всегда бывает, кому-то учения — серьезная работа, а для других — повод запастись «горячим контентом», чтобы потом «хайпануть». Вот что нам рассказала одна из сотрудниц ТЦ «Подсолнух».

«По громкой связи нас заранее предупредили, что начинаются учения и нужно будет организовать эвакуацию покупателей из наших магазинов, а самим сотрудникам оставаться на месте, дожидаясь пожарных и других проверяющих. Когда заработала сирена, основная масса посетителей спокойно начала покидать здание, а мы, как и было сказано, остались в своих магазинах. В это время сразу несколько человек, как будто ждали, достали телефоны и стали снимать то, что мы не эвакуируемся. Я слышала комментарии, которые девушка записывала к видео. Мол, смотрите, все эвакуируются, а этим плевать. Я уже жду, как это видео появится в каком-нибудь сообществе с подписью: «вот так показушно проводятся учения». Совсем люди с ума сошли уже», — поделилась эмоциями директор одного из магазинов.

Другие очевидцы рассказывают, что после начала учений были моментально открыты запасные выходы, а персонал ТЦ стал сопровождать посетителей к эвакуационным выходам. Было слышно, как заработала мощная вытяжка, а буквально через несколько минут на месте уже была пожарная машина.

«Основная масса людей действительно с пониманием отнеслись к учениям, но были и те, кто буквально провоцировал сотрудников ТЦ, снимая их действия на камеру и реально мешая всем. Вот как таких людей назвать?», — говорит Ольга Ткалик.

Напомним, в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове указом президента Российской Федерации 28 марта объявлен днем траура. Глава Нижневартовска Василий Тихонов выразил соболезнования родным и близким людей, погибших при пожаре.

«Мы потрясены этой страшной трагедией и вместе со всеми россиянами скорбим о тех, чьи жизни она унесла. Эта общая боль всей страны… Желаю мужества кемеровчанам, скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.