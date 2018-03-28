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Психолог проведет встречу на тему бесконфликтного общения на Коминтерна
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Психолог проведет встречу на тему бесконфликтного общения на Коминтерна 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В четверг, 29 марта, в отделении дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения «Бабушкинский» на улице Коминтерна состоится встреча с психологом на тему «Бесконфликтное общение. Внимание. Память. Мышление».
— Встречу проведет психолог Московской психологической службы Ирина Дегтерева, — пояснили в ТЦСО.
Семинар для получателей социальных услуг и жителей подготовлен в рамках программы университет третьего возраста.
Мероприятие начнется в 13.30. Вход свободный для всех желающих. Напомним, что Территориальный центр социального обслуживания населения «Бабушкинский» расположен по адресу: улица Коминтерна, дом 9, корпус 1. (ск)
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