Психолог проведет встречу на тему бесконфликтного общения на Коминтерна

В четверг, 29 марта, в отделении дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения «Бабушкинский» на улице Коминтерна состоится встреча с психологом на тему «Бесконфликтное общение. Внимание. Память. Мышление».

— Встречу проведет психолог Московской психологической службы Ирина Дегтерева, — пояснили в ТЦСО.

Семинар для получателей социальных услуг и жителей подготовлен в рамках программы университет третьего возраста.

Мероприятие начнется в 13.30. Вход свободный для всех желающих. Напомним, что Территориальный центр социального обслуживания населения «Бабушкинский» расположен по адресу: улица Коминтерна, дом 9, корпус 1. (ск)