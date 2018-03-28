Ещё
Загрузка нового поезда «Ласточка» Москва-Иваново составляет 100%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Загрузка нового поезда «Ласточка» Москва-Иваново составляет 100% 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Загрузка нового маршрута скоростного электропоезда «Ласточка» из Москвы в Иваново составляет около 100%, сообщил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в среду на коллегии Министерства экономического развития РФ. Регулярное железнодорожное сообщение стартовало 13 марта.
"Загрузка около 100% каждый день этого поезда. Несмотря на то, что были разные мнения — будет пользоваться спросом или не будет. И что важно, говоря уже экономическим языком, что кроме комфорта жителей и гостей, могу сказать, что благодаря запуску поезда у нас уже принято первое инвестиционное решение. Компания «Интер РАО» планирует разместить в Иванове бэк-офис, речь идет о создании сотен рабочих мест", — сказал Воскресенский.
Регулярное скоростное железнодорожное сообщение Москва-Иваново стартовало 13 марта. «Ласточка» делает по два рейса из Москвы и Иванова утром и вечером. Время в пути составляет 3 часа 41 минута. В составе — пять вагонов, рассчитанных на 349 мест, один из вагонов обустроен специальными подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Вопрос об организации такого сообщения вставал неоднократно, но откладывался из-за отсутствия электрифицированных железнодорожных путей в Ивановской области. В октябре 2017 года врио губернатора региона Станислав Воскресенский договорился с главой РЖД Олегом Белозеровым о запуске ежедневного сообщения. Стороны решили, что от Владимира до Иванова «Ласточка» будет прицепляться к специальному тепловозу, от которого будет получать электроснабжение. Такая сцепка производится впервые в истории РЖД.
ТАСС: последние новости
Прокуратура ФРГ примет решение о возможной экстрадиции Пучдемона Мальта отзывает посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля МИД Австрии: Лондон и ОЗХО еще не доказали причастность России к делу Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр109
Мизулина: это удар в спину для Путина541
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома25
Путин дал поручения Медведеву после трагедии145
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово145
Видео
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение