Загрузка нового поезда «Ласточка» Москва-Иваново составляет 100%

"Загрузка около 100% каждый день этого поезда. Несмотря на то, что были разные мнения — будет пользоваться спросом или не будет. И что важно, говоря уже экономическим языком, что кроме комфорта жителей и гостей, могу сказать, что благодаря запуску поезда у нас уже принято первое инвестиционное решение. Компания «Интер РАО» планирует разместить в Иванове бэк-офис, речь идет о создании сотен рабочих мест", — сказал Воскресенский.

Регулярное скоростное железнодорожное сообщение Москва-Иваново стартовало 13 марта. «Ласточка» делает по два рейса из Москвы и Иванова утром и вечером. Время в пути составляет 3 часа 41 минута. В составе — пять вагонов, рассчитанных на 349 мест, один из вагонов обустроен специальными подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья.