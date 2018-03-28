Сормовская ТЭЦ подтвердила свою мощность

Сормовская ТЭЦ Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» подтвердила свою фактическую располагаемую электрическую мощность по результатам проведенных в марте 2018 года испытаний генерирующего оборудования.

В ходе мероприятий каждый из четырех турбоагрегатов станции был загружен до верхнего предела регулировочного диапазона и успешно отработал на максимально возможной мощности в течение 8 часов. Работы проводились в присутствии комиссии, в состав которой входил представитель филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» Нижегородское РДУ.