Сормовская ТЭЦ подтвердила свою мощность 

Сормовская ТЭЦ Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» подтвердила свою фактическую располагаемую электрическую мощность по результатам проведенных в марте 2018 года испытаний генерирующего оборудования.
В ходе мероприятий каждый из четырех турбоагрегатов станции был загружен до верхнего предела регулировочного диапазона и успешно отработал на максимально возможной мощности в течение 8 часов. Работы проводились в присутствии комиссии, в состав которой входил представитель филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» Нижегородское РДУ.
«Целью испытаний было определить величину предельного объема поставки мощности станцией, ее соответствие установленной электрической мощности, и способность ТЭЦ в случае необходимости длительно работать с максимальной нагрузкой. При этом, чтобы обеспечить работу турбоагрегатов на максимальной мощности, с полной нагрузкой работали и энергетические котлы, причем испытания проходили в условиях низкой температуры наружного воздуха. Таким образом, результаты испытаний подтвердили надежность генерирующего оборудования Сормовской ТЭЦ и то, что в любых ситуациях станция сумеет обеспечить устойчивое энергоснабжение потребителей», — отметил директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Александр Фролов.