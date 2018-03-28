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Сормовская ТЭЦ подтвердила свою мощность
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Сормовская ТЭЦ подтвердила свою мощность 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Сормовская ТЭЦ Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» подтвердила свою фактическую располагаемую электрическую мощность по результатам проведенных в марте 2018 года испытаний генерирующего оборудования.
В ходе мероприятий каждый из четырех турбоагрегатов станции был загружен до верхнего предела регулировочного диапазона и успешно отработал на максимально возможной мощности в течение 8 часов. Работы проводились в присутствии комиссии, в состав которой входил представитель филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» Нижегородское РДУ.
«Целью испытаний было определить величину предельного объема поставки мощности станцией, ее соответствие установленной электрической мощности, и способность ТЭЦ в случае необходимости длительно работать с максимальной нагрузкой. При этом, чтобы обеспечить работу турбоагрегатов на максимальной мощности, с полной нагрузкой работали и энергетические котлы, причем испытания проходили в условиях низкой температуры наружного воздуха. Таким образом, результаты испытаний подтвердили надежность генерирующего оборудования Сормовской ТЭЦ и то, что в любых ситуациях станция сумеет обеспечить устойчивое энергоснабжение потребителей», — отметил директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Александр Фролов.
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