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Как не платить за шлагбаум во дворе
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Как не платить за шлагбаум во дворе 

Рамблер 2 часа назад
«АвтоВзгляд» рассказал, как жильцам не платить за установку шлагбаума в их дворе.
Согласно Жилищному кодексу России, распоряжаться придомовой территорией могут исключительно собственники дома. Поэтому решение о плате за шлагбаум не может приниматься без их ведома.
Собственники жилья должны принять решение об установке шлагбаума на общем собрании. Для этого должно быть соблюдено множество формальностей, например, оповещение о собрании должно быть оформлено определенным образом и попасть в руки жильцов по меньшей мере за 10 дней до его проведения.
Проголосовать за установку шлагбаума должны собственники или их представители, обладающие более чем 50% голосов от их общего числа. Однако следует помнить, что голоса имеют «вес», то есть владелец «трешки» имеет больше голосов, чем владелец «однушки». Решение собрания должно быть зафиксировано протоколом в строго определенной форме.
Если хотя бы один пункт процедуры был нарушен, то решение собрания можно оспорить в районном суде в течение полугода.
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