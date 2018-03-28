Как не платить за шлагбаум во дворе

«АвтоВзгляд» рассказал, как жильцам не платить за установку шлагбаума в их дворе.

Согласно Жилищному кодексу России , распоряжаться придомовой территорией могут исключительно собственники дома. Поэтому решение о плате за шлагбаум не может приниматься без их ведома.

Собственники жилья должны принять решение об установке шлагбаума на общем собрании. Для этого должно быть соблюдено множество формальностей, например, оповещение о собрании должно быть оформлено определенным образом и попасть в руки жильцов по меньшей мере за 10 дней до его проведения.

Проголосовать за установку шлагбаума должны собственники или их представители, обладающие более чем 50% голосов от их общего числа. Однако следует помнить, что голоса имеют «вес», то есть владелец «трешки» имеет больше голосов, чем владелец «однушки». Решение собрания должно быть зафиксировано протоколом в строго определенной форме.

Если хотя бы один пункт процедуры был нарушен, то решение собрания можно оспорить в районном суде в течение полугода.