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Три «Вкусных дома» в Ижевске станут «Перекрестком»
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Три «Вкусных дома» в Ижевске станут «Перекрестком» 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Три магазина сети «Вкусный дом» станут «Перекрестком», остальные получат вывеску «Пятерочка». По данным источника, знакомого с ситуацией, «Перекрестки» появятся на Славянском шоссе, в Пирогово и на 10 лет Октября рядом с остановкой «Электротехника в быту».
Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» передал компании Х5 Retail Group права на аренду помещений сети магазинов «Вкусный дом». По словам управляющего холдинга Андрея Шутова, вместо них будут располагаться супермаркеты «Пятерочка».
«Наша компания расширяет сотрудничество с крупными федеральными сетями, в том числе с компанией Х5 Retail Group. С этой целью в ответ на предложение руководства группы Х5 нами было принято положительное решение о передаче им в собственность принадлежащей ООО «КОМОС ГРУПП» торговой сети «Вкусный дом». В части их магазинов будет размещаться «Пятерочка», а в наиболее крупных — «Перекресток» — новый для Удмуртии формат. В ходе сделки мы также договорились о расширении присутствия на полках магазинов Х5 товарного ассортимента продукции предприятий, входящих в агрохолдинг», — пояснил он.
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