В Удмуртии небольшие фермы хотят присоединить к крупным хозяйствам

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии могут объединить несколько десятков небольших ферм с более крупными сельхозпроизводителями. Об этом журналистам на пресс-конференции в среду, 28 марта, сообщила и.о. министра сельского хозяйства региона Ольга Абрамова . По ее словам, на данный момент ведется совместная работа ведомства и глав муниципальных образований по обследованию всех хозяйств.

«У нас сельское хозяйство и уровень развития предприятий разный. Могу об этом говорить с полной ответственностью. Я в рамках рабочих поездок посещаю предприятия, смотрю, как работают люди на фермах. Порой я вижу, что нам самостоятельно не справиться. Что значит санация в данном случае? Мы хотим прокачать наши слабые хозяйства. Мы хотим попытаться их либо объединить, с точки зрения территориальной, либо присоединить к более крупным соседям. Что это даст? Это не позволит сократить предприятия. Те слабые хозяйства, о которых я говорю, как правило, оказываются градообразующими. Есть ферма, на этом предприятии работает 50 человек, а живет в деревне 250 человек. Мы хотим прокачать такие хозяйства», — рассказала Ольга Абрамова.

По ее словам, подобные фермы, хоть и являются исключительно бизнесом, несут большую социальную нагрузку, так как развитие деревни во многом определяется развитием подобных ферм.

Глава регионального Минсельхоза также отметила, что хозяевам небольших сельхозпроизводителей не стоит опасаться подобной кооперации. «Мы никоим образом не собираемся проводить революцию. Мы не собираемся ничего ни у кого отбирать. Конечно, нет. Это невозможно», — уточнила Ольга Абрамова.

Предварительно в список предприятий попали 48 хозяйств.

«Но я не могу сказать, что со всеми нам удастся договориться. У меня есть живые примеры, когда учредитель предприятия готов всех животных пустить на мясо и оставить людей без работы. Не со всеми и у нас, наверное, получится договориться», — сказала Абрамова.

Она также отметила, что кооперация может быть интересна большим предприятиям с точки зрения получения новых земель, которые могут отсутствовать в определенном районе, либо с точки зрения дополнительных площадей.

«Когда мы говорим про кооперацию — большая господдержка направляется на эти цели. Одна цифра по грантам на развитие кооперации — можно получить до 70 млн рублей, коллеги, это серьезная цифра», — отметила и.о. министра сельского хозяйства республики, уточнив, что представители ведомства настроены решать все проблемы в режиме диалога.